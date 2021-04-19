39-річна акторка й дружина Джастіна Тімберлейка Джессіка Біл стала гостею шоу Еллен Дедженерес. Вона розповіла про виховання двох синів та їхні стосунки.

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Джессіка Біл про дітей

Раніше виконавець та зірковий батько Джастін Тімберлейк розповідав, що він з дружиною часто не міг спати вночі через маленького сина. Тепер Джессіка Біл зізналась, що все стало набагато краще, хоч виховувати двох дітей однаково непросте завдання.

Один мій дуже мудрий друг сказав: "Один – це багато. А два – це тисяча". Саме так я себе і відчуваю. Один тут, інший там. Це божевільна, шалене пригода,

– поділилась акторка.

Незважаючи на постійну метушню в домі, Сайлас та Фінеас швидко знайшли спільну мову. Дружина виконавця зізналась, що її діти – неймовірні та дивовижні.

"Так чудово бачити їх разом. Кожен з них думає, що інший смішний. Сайлас – актор, він хоче жартувати й любить увагу, тому Фін дивиться тільки на нього. Все, що робить Сайлас, – це так кумедно, так само як і те, що робить Фін. Тому вони просто сміються один над одним цілими днями", – розповіла Джессіка Біл.

Джессіка Біл розповіла про синів: дивіться відео онлайн

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл – зіркові батьки