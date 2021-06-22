Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил редко делятся семейными фотографиями и рассказывают о личной жизни. Знаменитости держат частную жизнь подальше от посторонних глаз. Лишь через год после рождения второго сына певец решился показать его публике.

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Джастин и Джессика длительное время скрывали то, что готовятся во второй раз стать родителями. Об этом стало известно лишь после того, как звездная жена родила малыша. Теперь супруги воспитывают двух сыновей.

Фото младшего сына Тимберлейка

В заметке, которую певец сделал на личной странице в инстаграме по случаю Дня отца, он опубликовал фото, где впервые показал сразу двух потомков – 6-летнего Сайласа и 11-месячного Финеаса. Вместе с сыновьями Джастин сидел на полу и играл игры. Рядом с Тимберлейком сидел его первенец, а маленький сынишка позировал впереди. Все с восторгом наблюдали за игрой.

Быть папой лучше, чем я когда-либо мог себе представить. Спасибо отцу и дедам за то, что они проложили путь, жертвовали многим, чтобы я реализовал свои мечты. Спасибо за то, что научили, что реальная жизнь бывает во всех маленьких моментах. С Днем отца!

– написал актер в публикации.



Джастин Тимберлейк с сыновьями / Фото из инстаграма Джастина Тимберлейка

Ранее жена Тимберлейка рассказывала, что воспитывать двух сыновей – очень непросто. В доме постоянная суета, нужно следить за одним и за другим. Однако Джессика Бил призналась, что видеть парней вместе – это замечательно.