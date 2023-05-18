В Україні 18 травня святкують День вишиванки – цього дня кожен українець не може не обійтися без вишиванки. Українські селебріті теж діляться фото в автентичному вбранні.

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Джамала про День вишиванки

Привітанням з шанувальниками поділилась й українська співачка Джамала. Вона поділилась, що день вишитої сорочки для неї не тільки 18 травня. Адже вишиванка – це річ, яка завжди є в її валізі. Джамала неодноразово представляла Україну на інтерв'ю чи заходах за кордоном, а вишиванка – спосіб показати, хто ти.

Для мене день вишитої сорочки – це точно не тільки про сьогоднішню дату. Де б я не була, на інтерв'ю, репетиціях чи деінде. Завжди для мене залишається певним вступом, як в музиці, момент – звідки ж ти.

"Тому, завжди в моїй валізі є вишиванка. Не рахувала скільки їх є, але хто слідкує, той знає, що в мене є багато образів з нашою візитівкою".



Джамала / Фото з інстаграму Джамали

Українські зірки вітають з Днем вишиванки

Катя Осадча в особливий день продемонструвала, яку велику колекцію вишиванок має. Від білих до чорних, кольору хакі та з оригінальними сучасними вишиванками. "Я неймовірно пишаюсь всіма українцями, що повертають традиції, повертають старовинні техніки, відтворюють строї і прикраси", – каже Осадча.

Привітаннями та світлинами в національному вбранні також сьогодні ділилися Тіна Кароль, Святослав Вакарчук, Тарас Тополя, Даша Астаф'єва та багато інших. Усі фото дивіться за посиланням.