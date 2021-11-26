Джамала заспівала про нерозділене кохання в новому синглі "Потайки"

У п'ятницю, 26 листопада, Джамала випустила максісингл "Потайки", до якого ввійшли одразу три треки. В одній з пісень зірка розповіла, як вперше зізналась у коханні й отримала "ляпас" у відповідь.

До максісинглу Джамали "Потайки" ввійшли три пісні – "Далі йду", "Мабуть", "Потайки". Усі вони несуть глибокий меседж – не варто боятися бути іншим, не варто боятися, що тебе не сприймуть.

До теми Джамала приміряла чорну сукню та довжелезну косу для нового кліпу

Авторкою всіх треків виступила переможниця Євробачення-2016, яка розкрила три сокровенні епізоди свого життя. Один з них – зізнання в коханні, після якого її відторгнули.

Цей максісингл – дуже емоційна пісня. Вона наче похід до психотерапевта, бо це спогади з мого тінейджерства. Тоді я вперше зізналась у коханні й маже в прямому сенсі отримала ляпас, бо не очікувала такого неприйняття,

– зізналась Джамала.

На вкрай особисту пісню "Потайки" співачка зняла чуттєве mood-відео, в якому вплітала чорну стрічку в довгу косу. Ефектним довершенням її кліпу стала футуристична сукня.

Джамала – Потайки: дивіться відео онлайн

Джамала – Далі йду: слухайте пісню онлайн

Джамала – Мабуть: слухайте пісню онлайн