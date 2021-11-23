У п'ятницю, 26 листопада, Джамала представить максісингл з трьох пісень. Для відео на нашумілий трек стилісти створили фантастичний look, в якому артистка виглядає витонченою і жіночною.

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Образ Джамали з майбутнього кліпу

У світлій студії Джамала позувала в чорній сукні від українського бренду Dzhus, що створює авангардні речі-трансформери. Її вбрання не стало винятком. Так, на співачці плаття зі шнурівкою на декольте та об'ємними колами замість рукавів.

Під нестандартну сукню оверсайз артистка підібрала грубі чорні босоніжки на стійких підборах. До її образу стилісти додали композицію зі штучних троянд, яку розмістили від плечей до талії. Ба більше, Джамалі заплели довжелезну косу, що додало look проникливості.

У коментарях співачку завалили компліментами. Фани чекають не лише на прем'єру максісинглу, а й на кліп, аби роздивитися її неймовірний образ: