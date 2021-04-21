Джамала вразила результатом схуднення: фото в коротких шортах і топі

21 квітня 2021 , 13:33
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Джерело:

інстаграм Джамали

Ще в січні співачка Джамала розпочала боротьбу з зайвими кілограмами, які з'явилися після других пологів. Зірка показала приголомшливий результат схуднення, якого домоглася після трьох місяців роботи над собою.

На відпочинку в Єгипті артистка знаходить час для тренувань у залі. Джамала відверто зізналася, що в Україні практично не займається спортом через щільний графік, втому та бажання поспати. Однак уже понад три місяці вона дотримується правильного харчування та тримає тіло в тонусі завдяки простим вправам. Тому результат її старань очевидний. 

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Зараз не можу сказати, що задоволена своїм тілом. У деяких місцях хочеться більше тонусу, позбутися целюліту, але в цілому хочу трошки похвалити себе,
– поділилася Джамала. 

Знаменитість додала, що планує відвідувати процедури по догляду, які допомагають в боротьбі з целюлітом і підтягують шкіру, адже наразі вона не в ідеальній формі. Однак Джамала закликає любити себе будь-якими.

Фото Джамали в коротких шортах і топі 

Для тренування в залі співачка підібрала короткі шорти з принтом і чорний топ. Спортивний look вона довершила білими кросівками і високими шкарпетками. Варто зазначити, чи не вперше після народження другого сина Селім-Гірая артистка не приховує свою фігуру. У кадрі вона продемонструвала підтягнуте тіло – плоский животик і пружні ніжки. 

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Як худла Джамала: 

  • у січні зірка показала свої архівні фото й розсекретила вагу. Тоді вона важила 69 кілограмів і мріяла позбутися "накопиченої десяточки";
  •  згодом вона відправилася на відпочинок в Єгипет, де порушила дієту. Вона не встояла перед шоколадним фонданом, а тоді продовжила дотримуватися правильного харчування, щодо якого консультувалася з особистим дієтологом;
  • за перші два тижні дієти Джамала скинула всього 800 грамів. Їй було страшенно сумно, однак вона раділа тому, що в неї покращилися всі показники організму. 
Автор: Марина Джура