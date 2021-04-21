Джамала вразила результатом схуднення: фото в коротких шортах і топі

Ще в січні співачка Джамала розпочала боротьбу з зайвими кілограмами, які з'явилися після других пологів. Зірка показала приголомшливий результат схуднення, якого домоглася після трьох місяців роботи над собою.

На відпочинку в Єгипті артистка знаходить час для тренувань у залі. Джамала відверто зізналася, що в Україні практично не займається спортом через щільний графік, втому та бажання поспати. Однак уже понад три місяці вона дотримується правильного харчування та тримає тіло в тонусі завдяки простим вправам. Тому результат її старань очевидний.

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Зараз не можу сказати, що задоволена своїм тілом. У деяких місцях хочеться більше тонусу, позбутися целюліту, але в цілому хочу трошки похвалити себе,

– поділилася Джамала.

Знаменитість додала, що планує відвідувати процедури по догляду, які допомагають в боротьбі з целюлітом і підтягують шкіру, адже наразі вона не в ідеальній формі. Однак Джамала закликає любити себе будь-якими.

Фото Джамали в коротких шортах і топі

Для тренування в залі співачка підібрала короткі шорти з принтом і чорний топ. Спортивний look вона довершила білими кросівками і високими шкарпетками. Варто зазначити, чи не вперше після народження другого сина Селім-Гірая артистка не приховує свою фігуру. У кадрі вона продемонструвала підтягнуте тіло – плоский животик і пружні ніжки.

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Як худла Джамала: