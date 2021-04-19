Популярна українська артистка Джамала поділилась чарівною серією світлин на особистій сторінці. Вона показала літній образ, адже позувала в Єгипті.

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Образ Джамали

Прогулюючись вулицями міста, знаменитість влаштувала невелику фотосесію. Вона постала перед камерою у світло-гірчичному костюмі, що складався з топа та довгої спідниці з відвертим вирізом до стегон. Одяг вдало підкреслив бездоганну фігуру артистки.

Вбрання Джамала поєднала зі сланцями в тон. Вона доповнила оригінальний образ чорним ланцюжком на шиї з підвіскою та сонцезахисними окулярами. Зірка позувала з новою зачіскою – африканськими косами, які зірка хоче носити все літо.

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У коментарях шанувальники захоплюються зовнішнім виглядом Джамали та роблять їй компліменти: