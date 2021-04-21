На отдыхе в Египте артистка находит время для тренировок в зале. Джамала откровенно призналась, что в Украине практически не занимается спортом из-за плотного графика, усталости и желания поспать. Однако уже больше трех месяцев она придерживается правильного питания и держит тело в тонусе благодаря простым упражнениям. Поэтому результат ее стараний очевиден.
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Сейчас не могу сказать, что довольна своим телом. В некоторых местах хочется больше тонуса, избавиться от целлюлита, но в целом хочу немножко похвалить себя,
– поделилась Джамала.
Знаменитость добавила, что планирует посещать процедуры по уходу, которые помогают в борьбе с целлюлитом и подтягивают кожу, так как она сейчас не в идеальной форме. Однако Джамала призывает любить себя любыми.
Фото Джамалы в коротких шортах и топе
Для тренировки в зале певица подобрала короткие шорты с принтом и черный топ. Спортивный look она дополнила белыми кроссовками и высокими носками. Стоит отметить, едва ли не впервые после рождения второго сына Селим-Гирая артистка не скрывает свою фигуру. В кадре она продемонстрировала подтянутое тело – плоский животик и упругие ножки.
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Как худела Джамала:
- в январе звезда показала свои архивные фото и рассекретила вес. Тогда она весила 69 килограммов и мечтала избавиться от "накопленной десяточки";
- впоследствии она отправилась на отдых в Египет, где нарушила диету. Она не устояла перед шоколадным фонданом, а потом продолжила придерживаться правильного питания, относительно которого консультировалась с личным диетологом;
- за первые две недели диеты Джамала сбросила всего 800 граммов. Ей было ужасно грустно, однако она радовалась тому, что у нее улучшились все показатели организма.