Джамала не боїться експериментувати з одягом, зачісками, макіяжем. Вона постійно змінюється й демонструє неймовірно красиві аутфіти. Днями зірка показала новий концертний look.

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Сценічний образ Джамали

Для виступу артистка обрала яскраве вбрання. Вона позувала на камеру в короткому топі неонового салатового кольору. Він мав довгі об'ємні рукави та гарно підкреслив бюст виконавиці. Такий верх Джамала вирішила поєднати з чорними штанами з білими зав'язками по всій довжині.

Також Джа обрала масивне чорне взуття на підборах. Довге розкішне волосся співачка вклала у легкі хвильки й з обох боків біля обличчя заплела тонкі косички. Серед прикрас її look довершували підвіска та масивні сережки. Макіяж знаменитості був у коричневих відтінках – з тінями на повіках і нюдовим блиском на губах.



Новий сценічний образ Джамали / Фото з інстаграму Джамали



Новий сценічний образ Джамали / Фото з інстаграму Джамали

Фанати зірки не залишили публікацію без уваги. В коментарях вони залишають багато приємних слів на її адресу.