Американська виконавиця в стилі R&B Бейонсе випустила дитячу колекцію свого бренду Ivy Park разом з відомою спортивною маркою Adidas. У рекламній кампанії колекції взяло участь декілька дітей.

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Бейонсе показала дітей у рекламному ролику

Щоб привернути увагу користувачів мережі до нового випуску одягу, до дітей, що знімалися у рекламному відео, Бейонсе залучила свого сина та доньок. Ролик зібрав безліч переглядів та викликав захват, адже артистка дуже рідко ділиться світлинами зі своїми нащадками.

9-річна Блю Айві та 4-річні Сер і Румі ефектно позували у стильному одязі з колекції зіркової мами. На деяких кадрах можна побачити їх разом.



Бейонсе зі старшою донькою Блю Айві / Скриншот з відео



Бейонсе з сином Сером / Фото з інстаграму



Донька Бейонсе Румі / Фото з інстаграму

Зазначимо, що в інтерв'ю для Harper's Bazaar Бейонсе розповідала про те, що давно планувала створити саме дитячий одяг.

Під час наших сімейних канікул ми любимо підбирати вбрання так, щоб вони поєднувалися. Мої діти зазвичай бувають зі мною на зйомках, і ми одягаємо їх в одяг розміру XXS, щоб ми могли відповідати один одному. Так що для Ivy Park це було цілком природним розвитком

– представити моделі в дитячих розмірах, – поділилась співачка.

Нагадаємо, що востаннє Бейонсе ділилась фото своїх дітей ще у квітні, під час відпочинку в Малібу. Та нещодавно вона розповіла, чому приховує особисте життя.

Знаменитість нібито намагається відмежовувати дві свої особистості – як артистки і як дружини й матері. Бейонсе вважає, що порушення цих кордонів буде їй не на користь, бо втратить себе через жорстоку індустрію шоу-бізнесу.