Переможниця Євробачення-2016 – чи не перша зіркова мама, яка вивезла синів за кордон через війну з Росією. Вона швидко вирішила, що полетить з ними до Туреччини, залишить на сестру, а сама по всій Європі співом збиратиме гроші для ЗСУ.

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Я евакуювала дітей до Туреччини, і прекрасно розумію тих, хто прагне убезпечити малечу. Розумію і те, що не завжди є чіткий план після перетину кордону,

– поділилася Джамала.

Вона зізналася, що її з синами була готова прийняти переможниця Євробачення 2012 – співачка Лорін зі Швеції, і навіть зовсім незнайомі люди. Однак артистка зупинилася в Стамбулі. Тож Джамала попросила всіх своїх закордонних друзів не залишати українок у біді.

"Якщо маєте змогу – прихистіть матерів з дітьми. Допоможіть їм трохи "видихнути" у теплих мирних домівках", – написала співачка.

Зворушливий допис вона доповнила фото з синами – 3-річним Еміром та Селім-Гіраєм, якому у червні буде 2 роки. Це вперше з моменту евакуації Джамала показала малюків. Судячи з кадрів, у тітки в Стамбулі їм комфортно.

Джамала з синами в Туреччині: фото

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Повний текст публікації Джамали:

З початку війні багато людей пропонували прийняти мою родину в себе дома. Loreen запрошувала в Стокгольм, писали й зовсім незнайомі люди, і це особливо розчулює. Адже жителі різних куточків планети абсолютно щиро допомагають всім, чим можуть.

Я евакуювала дітей до Туреччини, і прекрасно розумію тих, хто прагне убезпечити малечу. Розумію і те, що не завжди є чіткий план після перетину кордону. Тому прошу всіх іноземних друзів, якщо маєте змогу – прихистіть матерів з дітьми. Допоможіть їм трохи "видихнути" у теплих мирних домівках.