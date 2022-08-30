Джамала з Яцеком Йешке на польських "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму переможниці Євробачення-2016
У понеділок, 29 серпня, Джамала дебютувала на польських "Танцях з зірками". У парі з Яцеком Йешке співачка виконала англійський вальс. Так, у першому ефірі вона не лише не потрапила в зону ризику, а й отримала найвищий бал від суддів.
У першому прямому ефірі "Танців з зірками" українка отримала найвищий бал від суддів – 37. Її успіх повторила лише чоловіча пара – модель Яцек Єлонек, який прославився на гей-реаліті "Прекрасний принц", і Майкл Данильчук. Вони показали запальний джайв під трек Everybody Needs Somebody to Love з фільму "Брати Блюз".
З кожним кроком чи танцювальним па відчуваю величезну відповідальність. З одного боку – перші благодійні збори в історії "Танців". З іншого – відчуття, ніби я знов представляю цілу країну на міжнародному конкурсі. Але тепер це абсолютно інше мистецтво, та що там – інша професія, – зізналася Джамала перед прямим ефіром.