На паркет "Танців з зірками" у Польщі Джамала та Яцек Йешке вийшли під номером 8. Чуттєвий англійський вальс вони станцювали під хіт Джона Ленона Imagine.

Скільки балів поставило Джамалі польське журі

У першому прямому ефірі "Танців з зірками" українка отримала найвищий бал від суддів – 37. Її успіх повторила лише чоловіча пара – модель Яцек Єлонек, який прославився на гей-реаліті "Прекрасний принц", і Майкл Данильчук. Вони показали запальний джайв під трек Everybody Needs Somebody to Love з фільму "Брати Блюз".

З кожним кроком чи танцювальним па відчуваю величезну відповідальність. З одного боку – перші благодійні збори в історії "Танців". З іншого – відчуття, ніби я знов представляю цілу країну на міжнародному конкурсі. Але тепер це абсолютно інше мистецтво, та що там – інша професія,

– зізналася Джамала перед прямим ефіром.