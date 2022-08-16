Проморолик зняли під хіт учасниці польського Національного відбору на Євробачення-2022 – Daria. У відео з піснею Paranoia знялися всі учасники "Танців з зірками", які вийдуть на паркет вже за лічені дні.

До теми Джамала візьме участь в польських "Танцях з зірками": хто буде її партнером

Джамала знялася в проморолику польських "Танців з зірками"

На відео українська артистка постала в блискучому ніжно-рожевому комбінезоні з відкритими плечима. Джамала стане першою іноземною учасницею польської адаптації популярного шоу. Українська артистка боротиметься за перемогу з 30-річним танцівником Яцеком Йешке.

Проморолик польських "Танців з зірками": дивіться відео онлайн

Коли відбудеться прем'єра "Танців з зірками"

Перший прямий ефір нового сезону відбудеться у понеділок, 29 серпня, о 21:05 за київським часом (о 20:05 за польським часом). За перемогу в проєкті боротимуться 11 пар, серед яких одна одностатева. Цього року танцювальні здібності на паркеті покажуть такі зірки:

багаторазова чемпіонка Польщі та Європи з велоспорту Майя Влощовська;

найкрасивіша польська фермерка Ілона Кравчинська;

найвідоміший польський детектив Кшиштоф Рутковський:

найдоброзичливіший будівельник Веслав Новобильський;

актори Лукаш Плошайський та Міхал Миколайчак із серіалу Перше кохання.

Ведучими проєкту будуть Пауліна Сикут-Єжина, Ізабелла Янаховська та Кшиштоф Ібіш. Суддівські місця займуть Івона Павлович, Міхал Малітовський, Анджей Грабовський та Анджей П'ясічний.