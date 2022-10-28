Кримськотатарський інструмент і вірш Симоненка: Джамала випустила альбом "Поклик"
Джерело:Джамала
Українська співачка Джамала випустила мініальбом "Поклик". Презентацію можна буде послухати наживо у Варшаві та Києві.
Українська співачка Джамала представила шанувальникам нову музичну роботу – мініальбом "Поклик". Це особлива платівка, яку наживо можна буде почути в київському Музеї Ханенків.
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Джамала представила мініальбом
Джамала також представить новий EP шанувальникам у Варшаві та Кракові. Цей альбом особливий – він записаний в різних куточках Європи під час вимушеної розлуки з рідною домівкою через війну. До платівки увійшло 4 треки:
- Take Me To A Place,
- "Закохана",
- Be brave, be different,
- "Сину" – створена на вірш Василя Симоненка.
Обкладинка альбому Джамали / Фото пресслужби
Джамала поділилась, що період розлуки з домом був сповнений суму за рідними людьми, але й гордістю за свою країну. Тому всі пісні об'єднані елементами близьких їй культур – тут і кримськотатарський інструмент дойру, і народний спів, і українська поезія.
За цей рік багато хто з нас почув свій поклик. Боротися. Рятувати. Любити. Для мене цей запис сповнений теплих почуттів до сміливих людей, які ніби все життя невтомно борються за власну волю й величну культуру,
– поділилась співачка.
Уперше зірка виконає новий матеріал наживо 5 листопада у Національному музеї мистецтв імені Ханенків, який 10 жовтня постраждав від обстрілів із боку Росії. Усі кошти з продажу квитків будуть спрямовані на благодійні потреби.Альбом можна прослухати онлайн за посиланням на різних платформах.
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