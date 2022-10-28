Реліз пісні TVORCHI "Вимкни телефон" відбувся 28 жовтня. Він про телефонну залежність, але не від новинних пабліків, а від красивого життя у соцмережах. У ньому історія хлопця та дівчини: він ладен гори звернути, а вона "залипає" в інстаграмі.

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TVORCHI випустили трек "Вимкни телефон"

Це історія хлопця, який на побаченні з дівчиною готовий дістати їй зірку з неба, а вона гортає стрічку в інстаграмі, не помічаючи його почуттів. В інстаграмі завжди красива картинка, але в пісні ми закликаємо – "вимкни телефон" і живи реальним життям, а не цифровим. Зараз це особливо актуально ще й для того, щоб зберегти свої нерви,

– розповіли TVORCHI.

"Не псуй момент, благаю! Вимкни телефон", – співають хлопці. Вони просять фанів відкласти гаджети хоча б на хвилину та знайти щось хороше у сьогоднішньому дні.

Цікаво, що вперше трек "Вимкни телефон" прозвучав на благодійному сольнику TVORCHI у Львові, а до офіційного релізу встиг "залетіти" в тікток. У ньому гітарні ритми, легкий фанк поєднані з хаусом. Певною мірою "Вимкни телефон" – це ностальгія за буденними клопотами, які витіснила повномасштабна війна.

TVORCHI – "Вимкни телефон": слухайте пісню онлайн