Украинская певица Джамала представила поклонникам новую музыкальную работу - миниальбом "Поклик". Это особая пластинка, которую вживую можно будет услышать в киевском Музее Ханенко.

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Джамала представила миниальбом

Джамала также представит новый EP поклонникам в Варшаве и Кракове. Этот альбом особенный – он записан в разных уголках Европы во время вынужденной разлуки с родительским домом из-за войны. В пластинку вошли 4 трека:

  • Получите меня на место,
  • "Влюбленная",
  • Be brave, be different,
  • "Сына" – создана на стихотворение Василия Симоненко.

Новый альбом Джамалы
Обложка альбома Джамалы / Фото пресс-службы

Джамала поделилась, что период разлуки с домом был полон суммы за родными людьми, но и гордостью за свою страну. Поэтому все песни объединены элементами близких ему культур – здесь и крымскотатарский инструмент дойра, и народное пение, и украинская поэзия.

За этот год многие из нас услышали свой зов. Бороться. Спасать. Любить. Для меня эта запись полна теплых чувств к смелым людям, которые будто всю жизнь без устали борются за собственную волю и величественную культуру,
– поделилась певица.

Впервые звезда выполнит новый материал вживую 5 ноября в Национальном музее искусств имени Ханенко, который 10 октября пострадал от обстрелов со стороны России. Все средства по продаже билетов будут направлены на благотворительные нужды.

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