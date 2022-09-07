Джамала з першого дня повномасштабної війни активно гастролює світом, розповідає правду про війну та збирає кошти на підтримку України. У Польщі вона погодилася на участь у "Танцях з зірками", щоб ще більше допомогти рідній країні.

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Адже під час виступів Джамали у прямому ефірі "Танців" люди можуть надсилати кошти, що підуть на допомогу українським дітям, постраждалим від війни. Тому артистка прагне бути в шоу якомога довше. Вона не лише хоче щоразу нагадувати про війну, а й закликає допомогти.

У чому відмінність між польськими та українськими "Танцями"

В інстаграм-сторіс виконавиця розповіла шанувальникам, чому цей проєкт має для неї таке значення. Якщо в українській версії Джамала брала участь задля розваги та вдосконалення танцювальних здібностей, то у Польщі має на меті вкотре привернути увагу до війни в Україні.

Відрізняється всім! Це як зовсім інший проєкт для мене! Відрізняється метою,

– сказала Джа.

Співачка не приховує, що участь у польській версії проєкту дається їй набагато важче, ніж в українській. Адже там нова мова, нова країна. Вона не встигає відновлюватися, дуже втомлюється фізично та морально. Однак команда польських "Танців з зірками" тепло прийняла її.