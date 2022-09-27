В вечер кино на "Танцах со звездами" в Польше Джамала и Яцек Йешке показали танго по мотивам культового американского фильма "Запах женщины". В прямом эфире артистка появилась в соблазнительном образе – в обтягивающем красном платье с глубоким декольте и экстремальным разрезом чуть ли не до талии.

К теме Сын Джамалы побывал на репетиции польских "Танцев со звездами": трогательные кадры

Джамала станцевала страстное танго в Польше

Сегодняшний эфир "Танцев со звездами" был посвящен кино. Мы станцевали наш "Запах женщины" – изысканный, страстный, сложный. Такой, что влюбляет в себя с первого взгляда,

– прокомментировала Джамала.

К слову, их пара получила максимальный балл от судей – 40, все члены жюри поставили 10-ки. "40 баллов от жюри. Не верится до сих пор. Спасибо, за такие высокие баллы", – поделилась эмоциями певица.

Джамала и Яцек Йешке – танго на польских "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Напомним, что на польских "Танцах со звездами" Джамала не просто так: