З Hozier та Brandi Carlile: Джамала в США виконала пісню U2 – фото з легендарними музикантами

Співачка Джамала виступила на головній події року в Америці – 45th Annual Kennedy Center Honors. Артистка разом з Hozier та Brandi Carlile заспівала легендарну пісню Walk On гурту U2.

Перед від'їздом у США Джамала зустрічалася з Володимиром Зеленським. Тепер стало відомо, що Джа поїхала в Америку на одну з найважливіших подій року, представила там Україну, мала можливість знову розповісти про війну.

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Джамала виступила на 45th Annual Kennedy Center Honors

Співачка не розповідала нікому про цю поїздку, бо захід мав бути сюрпризом для всіх. Джамалу запросили заспівати легендарну пісню Walk On гурту U2 разом із Hozier та Brandi Carlile на головній події року в Америці – 45th Annual Kennedy Center Honors.

Мені випала честь розділити сцену з беззаперечними легендами музичної історії, виконуючи хіт феноменального гурту U2. Назавжди запам'ятаю слова Bono: "Коли слухав твій спів – відлетів у космос". Зізнаюся, під час виконання я почувалася так само,

– поділилася Джа.

Разом з піснею U2 Джамала виконала рядки гімну України, нагадала 3-тисячній аудиторії, яка була в залі, про темряву. Нагадала про те, що Росія робить з нашим життям. Артистка вдячна за те, що мала можливість бути почутою. Підтримка в залі й за лаштунками дарує неабияку впевненість у тому, що українці у цій боротьбі не сам на сам з ворогом.

Про нас не мають права забути,

– наголосила Джамала.

Захід покажуть 28 грудня на телеканалі CBS.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська була з офіційним візитом у Великій Британії, де також нагадала про війну в Україні та закликала посилити підтримку нашої країни, щоб якомога швидше перемогти ворога. Все про цей історичний візит зібрали тут.