Перед отъездом в США Джамала встречалась с Владимиром Зеленским. Теперь стало известно, что Джа уехала в Америку на одно из важнейших событий года, представила там Украину, имела возможность снова рассказать о войне.

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Джамала выступила на 45th Annual Kennedy Center Honors

Певица не рассказывала никому об этой поездке, потому что мероприятие должно было быть сюрпризом для всех. Джамалу пригласили спеть легендарную песню Walk On группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile на главном событии года в Америке – 45th Annual Kennedy Center Honors.

Мне выпала честь разделить сцену с бесспорными легендами музыкальной истории, исполняя хит феноменальной группы U2. Навсегда запомню слова Bono: "Когда слушал твое пение – улетел в космос". Признаюсь, во время исполнения я чувствовала себя так же,

– поделилась Джа.

Вместе с песней U2 Джамала исполнила строчки гимна Украины, напомнила 3-тысячной аудитории, которая была в зале, о тьме. Напомнила о том, что Россия делает с нашей жизнью. Артистка благодарна за то, что могла быть услышана. Поддержка в зале и за кулисами дарит незаурядную уверенность в том, что украинцы в этой борьбе не один на один с врагом.

О нас не имеют права забыть,

– подчеркнула Джамала.

Мероприятие покажут 28 декабря на телеканале CBS.

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Напомним, недавно Елена Зеленская была с официальным визитом в Великобритании, где также напомнила о войне в Украине и призвала усилить поддержку нашей страны, чтобы поскорее победить врага. Все об этом историческом визите собрали здесь.