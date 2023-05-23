Люди радіють і бояться, – Джамала зізналася, що її нові пісні блокують в окупованому Криму

Українська співачка Джамала прокоментувала свій новий альбом кримськотатарських пісень Qirim. Зірка зізнається, що ці пісні з радістю слухають кримчани, проте окупаційна влада всіляко блокує її треки.

У нещодавньому інтерв'ю Джамала розповіла про свій новий альбом старовинних пісень кримськотатарського народу. Нагадаємо, що зірка презентувала його у Ліверпулі.

До теми Мені сам Байден пообіцяв, – Джамала чесно відповіла, чи вірить, що Україна скоро поверне Крим

"Вперше ми розповідаємо про наш український Крим через пісні. У концепції альбому "Крим" кожна пісня є унікальною і вперше розповідає історію різних міст Криму, починаючи від Ялти, Севастополя та Сімферополя, і до Алушти", – поділилася співачка.

Джамала зізналася, що її альбом Qirim опинився на межі зникнення, бо перебував у зоні обстрілів у Київській області. У піснях не лише про свободу та страждання. Зокрема, остання композиція в альбомі містить постріли із Бучі, там є й сирени.

За словами артистки, в окупованому Криму радіють появі такого альбому. Однак, цю музику там блокують.

Я бачу, як радіють цій музиці. Хоча його блокують активно. Альбом "Крим" блокують у Криму. І люди бояться виставляти, звісно, ​​цю музику. Я розумію це. Бо щоразу це ризик, адже невідомо, на що здатна та влада,

– поділилася Джамала.

Вона додала, що їй хочеться, аби українці дійсно хотіли повернути Крим. "Хотіли всім серцем, бо це наше. І не просто тому, що там нам було добре влітку, а тому, що це наша історія. Бо там люди там усі", – додала вона.

Дивіться коротке інтерв'ю з Джамалою: відео "Радіо Свобода"

Нагадаємо, що Qirim – це збірка старовинних пісень кримськотатарського народу, які співачка збирала впродовж десятиліть на Кримському півострові. Новий альбом Джамали вийшов 5 травня 2023 року. Кожна з 14 композицій віднайдена нею в певному місті чи селищі від Керчі до Ак’яру, від Ялти до Джанкою.