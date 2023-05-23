В недавнем интервью Джамала рассказала о своем новом альбоме старинных песен крымскотатарского народа. Напомним, что звезда презентовала его в Ливерпуле.

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"Впервые мы рассказываем о нашем украинском Крыме через песни. В концепции альбома "Крым" каждая песня уникальна и впервые рассказывает историю разных городов Крыма, начиная от Ялты, Севастополя и Симферополя, и до Алушты", – поделилась певица.

Джамала призналась, что ее альбом Qirim оказался на грани исчезновения, потому что находился в зоне обстрелов в Киевской области. В песнях не только о свободе и страданиях. В частности, последняя композиция в альбоме содержит выстрелы из Бучи, там есть и сирены.

По словам артистки, в оккупированном Крыму радуются появлению такого альбома. Однако эту музыку там блокируют.

Я вижу, как радуются этой музыке. Хотя его блокируют активно. Альбом "Крым" блокируют в Крыму. И люди боятся выставлять, конечно, эту музыку. Я понимаю это. Потому что каждый раз это риск, ведь неизвестно, на что способна власть,

– поделилась Джамала.

Она добавила, что ей хочется, чтобы украинцы действительно хотели вернуть Крым. "Хотели всем сердцем, потому что это наше. И не просто потому, что там нам было хорошо летом, а потому, что это наша история. Там люди там все", – добавила она.

Смотрите короткое интервью с Джамалой: видео "Радіо Свобода"

Напомним, что Qirim – это сборник старинных песен крымскотатарского народа, которые певица собирала на протяжении десятилетий на Крымском полуострове. Новый альбом Джамали вышел 5 мая 2023 года. Каждая из 14 композиций найдена ею в определенном городе или поселке от Керчи до Акьяра, от Ялты до Джанкой.