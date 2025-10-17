Після цього знову вийшла на зв'язок. Джа зізналася, чи покращилася ситуація після її спроби "підбадьорити артистів". Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Джа в телеграмі.

Так, за словами виконавиці, її відверте висловлювання про демозаписи допомогло. Потенційні учасники Нацвідбору-2026 почали надсилати кращі роботи.



Я хочу, щоб ви надіслали мені свої демки, але так, щоб було зрозуміло, що це вже пісня. Тобто вона має складатися з куплету, приспіву, бриджу, думки. Все інше зробимо... Я не знаю, що ще потрібно, аби ви надіслали свої якісно записані пісні, де все чутно та зрозуміло,

– додала Джамала.

Додамо, що подати заявку на Нацвідбір Євробачення-2026 можна ще до 27 жовтня. Про це писали на офіційній інстаграм-сторінці конкурсу.

Що цьому передувало?

14 жовтня також у своєму телеграм-каналі Джамала виставила відео, де розповіла, що прослухала чимало записів пісень, які надіслали як потенційні треки для Євробачення. Тоді музична продюсерка залишилася розчарована.

Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто нема за що оку зачепитися,

– сказала Джа.