Востаннє гурт змагався за право представити Україну на міжнародній сцені сім років тому. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал МУЗВАР.

Не пропустіть Маша Єфросиніна, яка потрапила до лікарні, вийшла на зв'язок з фанами: у якому вона зараз стані

За словами Заріцької, нині команда активно працює над пошуком композиції, яка могла б стати їхнім конкурсним треком.

З Джа (Джамалою – 24 Канал) ми розмовляли телефоном довго. У мене є така, скажімо, guilty pleasure. Якщо ми знайдемо пісню, яка буде мені подобатись, і я зрозумію, що це претендент на перемогу точно, то я думаю, що все можливо,

– розповіла співачка.

Для довідки! Подати заявку на участь у Національному відборі можна з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року.

Що відомо про участь KAZKA в Національних відборах на Євробачення?