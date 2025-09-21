Востаннє гурт змагався за право представити Україну на міжнародній сцені сім років тому. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал МУЗВАР.
За словами Заріцької, нині команда активно працює над пошуком композиції, яка могла б стати їхнім конкурсним треком.
З Джа (Джамалою – 24 Канал) ми розмовляли телефоном довго. У мене є така, скажімо, guilty pleasure. Якщо ми знайдемо пісню, яка буде мені подобатись, і я зрозумію, що це претендент на перемогу точно, то я думаю, що все можливо,
– розповіла співачка.
Для довідки! Подати заявку на участь у Національному відборі можна з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року.
Що відомо про участь KAZKA в Національних відборах на Євробачення?
У 2018 році гурт виступив з піснею "Дива", але не потрапив до фіналу.
Вдруге свої сили музиканти спробували у 2019 році з треком APART. KAZKA дійшла до фіналу та посіли третє місце, але перемогла тоді MARUV із треком Siren Song. Водночас через суперечливу позицію співачки угоду про участь в Євробаченні з нею не підписали. Тому право представляти Україну запропонували гурту Freedom-jazz, який посів друге місце, але вони відмовилися. Після цього шанс поїхати на конкурс дали гурту KAZKA, проте музиканти теж відмовилися від участі. Про таке рішення вони офіційно повідомили у своєму інстаграмі.