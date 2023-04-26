Міцно пригорнув і сказав, що Крим повернемо, – Джамала пригадала емоційну зустріч з Байденом

Співачка Джамала у грудні 2022 року стала першою українською артисткою на церемонії вручення премії Центру Кеннеді у Вашингтоні, яку також відвідав президент США. Українська зірка пригадала емоційну розмову з Джо Байденом.

Джамала дала інтерв'ю, у якому розповіла про першу в житті зустріч з Байденом. Вона зізнається, що тоді дуже хвилювалася.

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Джамала пригадала зустріч з Байденом

Артистка пригадала, що напередодні поїздки вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, аби обговорити головні тези. "Він сказав: сама твоя поява приверне увагу, це дуже важливо", – сказала Джамала.

За її словами, розмова з Байденом вийшла емоційною.

Я йому сказала, що їхала до них із Києва три дні, що я кримська татарка, що в мене 2014 року забрали дім… А він міцно пригорнув мене до себе і каже: ми все повернемо,

– розповіла Джамала.

Раніше співачка казала, що їхнє спілкування та обійми були такими дружніми, що охорона Байдена занервувала. "Після нашої розмови у мене виникло абсолютне розуміння, що ми переможемо… Так, це мені Байден сказав. Особисто сказав, на вушко. Після того, як він почув, що я з Криму, він обійняв мене так міцно, що аж охорона підійшла, злякалася", – пригадувала артистка.

Що Джамала робила на початку війни

Зірка також згадала, як залишала Україну з дітьми у перші дні повномасштабної війни.

Я не знала, що далі, чи побачу я чоловіка знову, я просто інстинктивно хапалася за дітей і тягла валізу. Пам’ятаю, як розридалася на кордоні, коли румуни пригостили моїх дітей чипсами. Там я збагнула, що зараз потрібна синам як нікому. Вони відчували, що навкруги невизначеність. Єдине, що залишалося зрозумілим, – мама,

– каже Джамала.

Згодом вона повернулася додому. Співачка додає, що на сьогодні вона почувається в безпеці тільки в Україні. "Тут можу розправити крила. Я вірю в ЗСУ, вірю в ППО, бачу чоловіка поруч – у мене тут зовсім інший вайб", – зізнається співачка.

До слова, раніше українська співачка Джамала поділилась думками про те, як на неї вплинула війна. Зірка зізналась, що хоч продовжує жити, але залишається в стані "24 лютого". Вона показала фотосесію з соняшником та розповіла про війну.