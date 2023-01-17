Українська співачка Джамала поділилась новим щемливим дописом на сторінці в інстаграмі. Вона показала фотосесію з соняшником та розповіла свої думки щодо війни.

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Джамала про стан "24 лютого"

Виконавиця поділилась, що хоч хоче продовжувати жити, досі не може вийти зі періоду "24 лютого". Про те, скільки часу триває війна, їй нагадують діти.

Я обираю жити. Моя афірмація на 2023 рік. Намагаюся зробити все так, щоб вийти з періоду під назвою "24 лютого". Але, я все одно в ньому залишаюся. Про те, що пройшов майже рік з повномасштабного вторгнення мені нагадують мої діти, тому що вони ростуть і змінюються на очах,

– розповіла Джамала.

"Ці зміни в їхніх 4- і 2-річному віці – вражаючі. Наче проходить тиждень, місяць, два чи три. Але насправді вже майже рік! Емірове перед сном "А давай завтра прокинемось, війни немає і ніхто не помер". Я можу зізнатися відверто, що поки залишаюся все одно в минулому. Життя продовжується, а ти все ще не рухаєшся вперед…"

Співачка підкреслила, що продовжує працювати та боротись, і вже навіть замовила нові штори для кухні. Але так і не може прийняти сучасні реалії життя.

Фотосесія Джамали

Артистка також показала неймовірні кадри з фотосесії, які робила з соняшниками. Вона позувала у білих джинсах та напівпрозорій блузці. Образ довершувала довга білосніжна сережка з пір'я та зачіска в стилі "мокрого" волосся.

Джамала з соняхами / Фото з інстаграму зірки

У коментарях до допису шанувальники розповіли Джамалі, як справляються з пригніченістю та втомою.