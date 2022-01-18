Джамала позувала з чоловіком і дітьми на березі моря в Єгипті: зворушливі сімейні фото та відео

18 січня 2022 , 19:54
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Джерело:

інстаграм Джамали

Співачка Джамала разом з чоловіком і двома синами відпочиває в сонячному Єгипті. Зіркова сім'я насолоджується часом вчотирьох й позувала у зворушливій фотосесії на березі моря.

Поки більшість знаменитостей відпочивали на березі моря чи океану, Джамала активно працювала над новим музичним матеріалом. Тепер же знаменитість відправилася у довгоочікувану відпустку з найріднішими. 

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Сімейна фотосесія Джамали

Артистка опублікувала серію фото та відео, де разом із дітьми та коханим зображена на пляжі в Єгипті. Зіркова сім'я не соромилася показувати почуття та зачарувала атмосферними кадрами.

Джамала для прогулянки обрала стильний пляжний look. Вона постала перед камерою у короткій сукні з чорним низом і чорно-білим смугастим верхом. З взуття обрала чорні сандалі. Волосся виконавиця вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. Зачіску довершив великий солом'яний капелюх. А на обличчі в Джамали був легкий макіяж у натуральних відтінках і сонцезахисні окуляри.

Я люблю каву, я люблю чай. Я люблю тебе і сподіваюся, що ти також мене любиш,
– з ніжністю написала співачка під знімками. 

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч:

Зіркові батьки у відпустках

  • Співак Монатік з дружиною та дітьми вже декілька тижнів перебуває в Сполучених Штатах Америки.
  • Ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов з синами провели зимову відпустку на березі океану в сонячному Таїланді. 
  • Співак Віктор Павлік з дружиною та маленьким сином новорічно-різдвяні свята провів у Яремче та в Буковелі. 
Автор: Христина Кобак