Джамала позувала з чоловіком і дітьми на березі моря в Єгипті: зворушливі сімейні фото та відео
Джерело:інстаграм Джамали
Співачка Джамала разом з чоловіком і двома синами відпочиває в сонячному Єгипті. Зіркова сім'я насолоджується часом вчотирьох й позувала у зворушливій фотосесії на березі моря.
Поки більшість знаменитостей відпочивали на березі моря чи океану, Джамала активно працювала над новим музичним матеріалом. Тепер же знаменитість відправилася у довгоочікувану відпустку з найріднішими.
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Сімейна фотосесія Джамали
Артистка опублікувала серію фото та відео, де разом із дітьми та коханим зображена на пляжі в Єгипті. Зіркова сім'я не соромилася показувати почуття та зачарувала атмосферними кадрами.
Джамала для прогулянки обрала стильний пляжний look. Вона постала перед камерою у короткій сукні з чорним низом і чорно-білим смугастим верхом. З взуття обрала чорні сандалі. Волосся виконавиця вклала рівно, воно гарно майоріло на вітрі. Зачіску довершив великий солом'яний капелюх. А на обличчі в Джамали був легкий макіяж у натуральних відтінках і сонцезахисні окуляри.
Я люблю каву, я люблю чай. Я люблю тебе і сподіваюся, що ти також мене любиш,
– з ніжністю написала співачка під знімками.
Для перегляду фото та відео гортайте праворуч:
Зіркові батьки у відпустках
- Співак Монатік з дружиною та дітьми вже декілька тижнів перебуває в Сполучених Штатах Америки.
- Ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов з синами провели зимову відпустку на березі океану в сонячному Таїланді.
- Співак Віктор Павлік з дружиною та маленьким сином новорічно-різдвяні свята провів у Яремче та в Буковелі.