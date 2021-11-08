Після важливого концерту українська співачка Оля Полякова вирішила взяти паузу у робочих буднях. В інстаграм-сторіз вона розповіла, що відправилась на відпочинок.
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Виконавиця полетіла на Мальдіви з родиною – чоловіком і доньками Машею та Алісою. Оля Полякова орендувала розкішні апартаменти.
Знаменитість проживатиме з сім'єю у двоповерховій віллі. На першому "поверсі" спальня для подружжя Олі та її чоловіка Вадима й кімнати для дітей.
Мальдіви зустріли Полякову з чорною ікрою та бокалом шампанського, які вона показала на своїй сторінці. Співачка також поділилась кумедними кадрами з Машею та Алісою, які вже встигли насолодитися океаном.
Ми приїхали в рай. Боже, яка краса. У нас навіть є власний басейн і пляж. Господи, я в раю, дякую! Як звучить океан. Як тут круто, я шокована,
– поділилась враженнями артистка.
Відпочинок Олі Полякової / Фото з інстаграм-сторіз
Де проводять час за кордоном українські зірки
- Нещодавно Влад Яма разом з дружиною Лілією та сином Леоном побував на Мальдівських островах. Там він був лише кілька днів, але й цей відпочинок був незабутнім.
- Санта Дімопулос з чоловіком Ігорем полетіла до США. Подружжя влаштувало романтичну прогулянку Нью-Йорком.
- Монатік з коханою і подругою проводить час в Італії. Їхній вікенд проходить активно та весело. Днями вони влаштували полювання на трюфелі.