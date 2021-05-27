Джамала показала струнку фігуру в обтислій сукні: яскравий вечірній образ

Разом зі знаменитими колегами Джамала стала гостею конкурсу краси Mrs. Ukraine International. Співачка зробила ставку на сукню кольору фуксії та ефектно показала, як схудла після других пологів.

Після народження сина Селім-Гірая Джамала рідко відвідувала світські заходи. Зараз вона вміло поєднує материнство з кар'єрою успішної артистки й, схоже, кайфує від свого зовнішнього вигляду, адже радо з'являється на публіці.

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Вечірній образ Джамали

До конкурсу краси співачка готувалася ретельно. Вечірню сукню кольору фуксії шили на замовлення. В обтислому вбранні зі спущеними рукавами й пікантним розрізом під грудьми Джамала виглядала неперевершено.

Яскраву сукню зірка довершила масивними чорними босоніжками на грубій платформі. З аксесуарів вона обрала улюблену підвіску з кулоном і великі золоті сережки у формі сердець. Макіяж з акцентом на очі та ніжно-рожевою помадою бездоганно підкреслив красу Джамали.

Краса – це не про правильні параметри. Краса – це про любов. Коли кохаєш і знаєш, що кохана, виглядаєш щасливішою і вродливішою. Дуже важливо, щоб в тебе вірили. Тоді твоя краса буде розквітати,

– переконана співачка.

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Неможливо не помітити, що завдяки тренуванням і правильному харчуванню артистка стала дуже стрункою. Джамала працювала над собою довгих чотири місяці, оголосивши про боротьбу з накопиченою "десяточкою". Свідченням того, що їй вдалося досягти ідеальних форм є компліменти зіркових друзів:

Маша Єфросиніна : "Джа, яка робота над собою! Який феєричний результат! Браво";

: "Джа, яка робота над собою! Який феєричний результат! Браво"; Леся Нікітюк : "Ну так дуже красиво";

: "Ну так дуже красиво"; Світлана Тарабарова: "Вау".

Свій захват Джамалою висловили ще й дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко, дизайнерка Катя Сільченко, які залишили в коментарях захоплені смайлики. Разом з зірками компліментами співачку засипали кілька десятків шанувальників.