Надя Дорофєєва продовжує диктувати тренди українським модницям. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 5 мільйонів користувачів мережі, вона часто поширює ефектні світлини.

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Стильний look Наді Дорофєєвої

Артистка постала перед камерою у чорних штанах з розпірками знизу. Також вона одягнула світло-коричневу oversize сорочку, яку застібала не на всі ґудзики. Таке вбрання Надя поєднала з чорним масивним взуттям.

Волосся артистка зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. На обличчі вона зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Довершила образ вишуканими прикрасами – намистом і сережками.

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"Часто, гортаючи інстаграм-стрічку, ми починаємо порівнювати та думати, що комусь все дається дуже легко й просто. Але забуваємо, що соціальна мережа – це красива картинка, яка не передає всю колосальну працю або складності, через які проходить людина. А що, якщо вся справа у виборі, який ми робимо самостійно? У виборі помічати в житті тільки погане – скаржитися і вічно бути незадоволеним. Або навчитися знаходити радість навіть серед найскладніших моментів. Я давно зробила вибір – фокусуватися на хорошому, бути позитивною та оточувати себе такими ж людьми. Це не означає, що я просто закриваю очі на всі складнощі й усміхаюся крізь сльози. Але це те, що дозволяє мені кайфувати від процесу і бути вдячною за все, що у мене є. І це перетворює все життя", – написала співачка в дописі.

У коментарях прихильники Дорофєєвої, як завжди, засипали її компліментами. Також їм дуже сподобалися роздуми артистки, якими вона поділилася в публікації.