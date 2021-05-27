Після народження сина Селім-Гірая Джамала рідко відвідувала світські заходи. Зараз вона вміло поєднує материнство з кар'єрою успішної артистки й, схоже, кайфує від свого зовнішнього вигляду, адже радо з'являється на публіці.

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Вечірній образ Джамали

До конкурсу краси співачка готувалася ретельно. Вечірню сукню кольору фуксії шили на замовлення. В обтислому вбранні зі спущеними рукавами й пікантним розрізом під грудьми Джамала виглядала неперевершено.

Яскраву сукню зірка довершила масивними чорними босоніжками на грубій платформі. З аксесуарів вона обрала улюблену підвіску з кулоном і великі золоті сережки у формі сердець. Макіяж з акцентом на очі та ніжно-рожевою помадою бездоганно підкреслив красу Джамали.

Краса – це не про правильні параметри. Краса – це про любов. Коли кохаєш і знаєш, що кохана, виглядаєш щасливішою і вродливішою. Дуже важливо, щоб в тебе вірили. Тоді твоя краса буде розквітати,

– переконана співачка.

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Неможливо не помітити, що завдяки тренуванням і правильному харчуванню артистка стала дуже стрункою. Джамала працювала над собою довгих чотири місяці, оголосивши про боротьбу з накопиченою "десяточкою". Свідченням того, що їй вдалося досягти ідеальних форм є компліменти зіркових друзів:

Маша Єфросиніна : "Джа, яка робота над собою! Який феєричний результат! Браво";

: "Джа, яка робота над собою! Який феєричний результат! Браво"; Леся Нікітюк : "Ну так дуже красиво";

: "Ну так дуже красиво"; Світлана Тарабарова: "Вау".

Свій захват Джамалою висловили ще й дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко, дизайнерка Катя Сільченко, які залишили в коментарях захоплені смайлики. Разом з зірками компліментами співачку засипали кілька десятків шанувальників.