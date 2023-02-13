Мама співачки Джамали – Галина Тумасова – 12 лютого відсвяткувала свій день народження. Зірка присвятила мамі допис в Instagram, у якому поділилася світлиною з нею.

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"Моя найкраща в світі, люблю тебе! З днем народження!", – підписала допис Джамала.



Фани співачки не забули про важливу дату в родині та попросили Джамалу показати щось з архівних кадрів з мамою. Тож, Джамала поділилася фото, на якому ще дитиною позувала разом зі своїми батьками, сестрою та прабабусею.

На архівному фото шанувальники співачки одразу впізнали у дівчинці з бантиками майбутню зірку. Водночас мама співачки змінила зачіску. Крім того пані Галина вигляє значно молодше за свій вік.



Джамала показала архівне фото з рідними / Фото з її інстаграму

До слова, нещодавно українська співачка Джамала поділилась думками про те, як на неї вплинула війна. Зірка зізналась, що хоч продовжує жити, але залишається в стані "24 лютого". "Про те, що пройшов майже рік з повномасштабного вторгнення мені нагадують мої діти, тому що вони ростуть і змінюються на очах", – зізнається зірка.