Сейран Кадиров родом з Криму, захищав Україну у складі спецпідрозділу "Крим" ГУР МО. Джамала близько товаришувала з військовим, тому для неї ця втрата є дуже болісною.
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Друг Джамали загинув на війні
Сейран родом з села Кучук-Озень. Він був другом дитинства Джамали. Артистка пригадала, як в дитинстві чоловік разом з молодшим братом завжди захищали її з подругами.
Брата в мене не було, але був Сейран. Всі знали, що з нами жарти погані. Ніхто не ображав мене. Завдяки його захопленням спортом, фізичній формі, темпераменту та сміливості ніхто і не насмілювався сказати щось не те,
– поділилася Джамала.
Батько Сейрана – Алі Кадиров був першим, хто повірив в Джамалу, почав займатися з нею, відкрив світ музики, писав дитячі пісні. Тоді їхні родини потоваришували. Сейран також дуже любив музику, мав гарний смак. У чоловіка залишилося троє доньок, найменшій – два роки.
Неймовірна людина! Був та залишиться таким у моїй пам'яті назавжди. Немає слів, щоб передати всю мою лють. Я в розпачі. Співчуваю всій родині. Чарівним донечкам і дружині Олені,
– написала Джамала під спільними світлинами.
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У коментарях підписники Джамали висловлюють щирі співчуття та дякують герою.
- "Світла пам'ять герою України".
- "Співчуваю. Світла пам'ять та низький уклін. У країні майже рік війна, але щоразу від таких новин хочеться кричати".
- "Дякую моїм землякам кримчанам за захист країни! Низький уклін і вічна пам'ять".
- "Співчуваю вашій втраті. Співчуваю родині загиблого".
- "Щирі співчуття, світла пам'ять герою".