Мама певицы Джамалы – Галина Тумасова – 12 февраля отпраздновала свой день рождения. Звезда посвятила маме пост в Instagram, в котором поделилась фотографией с ней.

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"Моя лучшая в мире, люблю тебя! С днем рождения!", – подписала сообщение Джамала.



Фаны певицы не забыли о важной дате в семье и попросили Джамалу показать что-нибудь из архивных кадров с мамой. Джамала поделилась фото, на котором еще ребенком позировала вместе со своими родителями, сестрой и прабабушкой.

На архивном фото поклонники певицы сразу узнали у девочки с бантиками будущую звезду. В то же время мама певицы сменила прическу. Кроме того Галина выглядит значительно моложе своего возраста.



Джамала показала архивное фото с родными / Фото с ее инстаграммы

Кстати, недавно украинская певица Джамала поделилась мыслями о том, как на нее повлияла война. Звезда призналась, что хоть продолжает жить, но остается в состоянии "24 февраля". "О том, что прошел почти год по полномасштабному вторжению мне напоминают мои дети, потому что они растут и меняются на глазах", – признается звезда.