Джамала поділилась щемливою історією, на честь якої виконає танок на "Танцях з зірками"

Тема наступного випуску шоу "Танці з зірками" – "рік, який змінив моє життя". Співачка Джамала розповіла, що одним з таких для неї є 1944 рік. Зірка поділилась зворушливою історією, задля якої виконає особливий танець на шоу.

У неділю, 19 вересня, відбудеться третій ефір популярного шоу "Танці з зірками". У цьому випуску зіркові учасники розповідатимуть про рік, що кардинально змінив їхні життя.

Цікаво Джамала поділилась, що в ній змінилося за час участі в "Танцях з зірками"

Особлива історія Джамали

Українська співачка в інстаграмі розповіла історію, якою раніше не ділилась. Вона зізналась, що в її житті було чимало важливих років – зустріч з чоловіком, народження синів, перемоги на міжнародних конкурсах.

Та одним з найважливіших та пам'ятних для знаменитості є 1944 рік. Це не тільки назва її пісні для Євробачення-2016, але й рік, який змінив життя роду Джамаладінових.

Тоді проходила депортація кримських татар до Азії. Прабабуся Джамали втратила молодшу доньку, але змогла "поставити на ноги" інших чотирьох синів. Вони всі змогли повернутися додому, до Криму. Серед синів прабабусі співачки був її дідусь Айяр.

Наскільки ж сильна любов і відданість рідним краям, не втомлююся цьому дивуватися кожен раз!

– підкреслила Джамала.

Виконавиця також поділилась з шанувальниками архівними фото, в яких показала найяскравіші моменти свого життя.

Пам'ятні фото з життя Джамали / Фото з інстаграму Джамали

Чим дивуватиме третій ефір "Танців"

Зірки ділитимуться рідкісними зізнаннями про зміни в їхньому житті.

На паркет "вийде" покійний Григорій Чапкіс, танець якого можна буде знову побачити з допомогою сучасних технологій.

На відкритті шоу глядачів чекає спільний танець суддів – Влада Ями, Катерини Кухар та Максима Чмерковського.

Ведучою зіркового балкона стане телезірка Маша Єфросиніна, а до суддів доєднається артистка Оля Полякова.

Текст публікації Джамали

Завтра наш номер на "Танцях з зірками" буде присвячений "року, який змінив життя".

Насправді тут можна було б перерахувати багато важливих подій – перемога на Новій хвилі, зустріч з чоловіком, народження першої й другої дитини. Але є два роки, які для мене вирішили історію: 2016 – поворотна в моєму творчому житті перемога на Євробаченні, "1944" – не тільки переможна пісня, але історія моєї родини, яка змінила хід цілого роду Джамаладінових.

Звичайно, за ці 5 років я розповіла дуже багато про всі ці події. Але є дещо, про що я не говорила ніколи. У моєї прабабусі було п'ятеро дітей. Наймолодша донька Сусана, яка не витримала двотижневого шляху в товарному вагоні по дорозі в середню Азію під час депортації. І четверо синів, яких прабабуся виростила, поставила на ноги. І всім їм – Айяр, Сейяра, Айдеру, Ісмету- вдалося повернутися на батьківщину в Крим. Серед них мій рідний дідусь Айяр. Наскільки ж сильна любов і відданість рідним краям, не втомлююся цьому дивуватися кожен раз!