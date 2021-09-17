Вже у неділю, 19 вересня, відбудеться 3 ефір шоу "Танці з зірками". За цей короткий час деякі зіркові учасники зазнали певних змін. Про свій поки що короткий досвід на проєкті розповіла співачка Джамала.

До слова Це було несподіваною ситуацією, – експродюсер Джамали про розрив робочих стосунків з зіркою

Джамала про любов до свого тіла

Виконавиця розповіла, що ніколи не хвилювалась щодо зайвої ваги, але не любила інші частини свого тіла. Однак як тільки почала танцювати для шоу, її прийняття себе змінилося.

Насправді я просто ніколи не танцювала усвідомлено. А тепер у мене є можливість роздивитись себе детальніше. Як же це все мені підходить. Ніколи б і подумати не могла!

– написала Джамала.

Знаменитість наголосила, що спробувати себе в танці варто всім, хто не вірить у своє тіло. Тому хоче надихнути прихильників на нове для них заняття.

Бекстейдж "Танців з зірками"

Також Джамала опублікувала цікавий ролик, у якому показала залаштунки танцювального проєкту. У відео зображені найяскравіші моменти – репетиції на сцені та в залі разом з партнером Антоном Нестерком, уривки виступу в прямому ефірі та те, що залишилося за кадром.

Текст публікації Джамали

Коротше, я все зрозуміла! Танцями варто займатись всім, хто не вірить у своє тіло.

Так, мушу зізнатись, в мене ніколи не було питань з зайвою вагою. А от любов‘ю до своїх ніг, стегон, рук, шиї, спини – завжди були. І кожного дня зараз цієї любові стає все більше.

Насправді я просто ніколи не танцювала усвідомлено. А тепер у мене є можливість роздивитись себе детальніше. Як же це все мені підходить. Ніколи б і подумати не могла!

Цієї неділі – новий танець, зовсім інша техніка і характер. Я – тільки так!!! В усьому важлива динаміка.

Люблю вас і надихаю піти на танці просто сьогодні.