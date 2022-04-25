Українська співачка Джамала зустрілась з першою леді Туреччини на релігійній вечері, яку організувала Еміне Ердоган. Там вона мала можливість розповісти дружині президента про злочини Росії.

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Джамала про зустріч з Еміне Ердоган

Виконавиця зізналась, що ця розмова могла бути некомфортною для першої леді, однак у неї не було виходу.

У цей момент, коли вона їсть, я повинна їй розповідати про те, що російські солдати гвалтують дітей, потім їх убивають, потім спалюють і ховають їхні тіла у підвалах. Я розумію, що це, можливо, не дуже ввічливо. Я розумію, що це може і недоречно, але я не маю іншого вибору. Я використовую кожен момент,

– сказала Джамала.

Зірка додала, що Україні досі потрібна допомога у всіх сферах. Тож Джамала сподівається на підтримку від світових лідерів.

"Два місяці політики вирішують і ніяк не вирішать, як би так розрулити це питання, щоб нікого не зачепити. Так не вийде. Підтримки недостатньо, це я вам точно скажу. Щобільше, ніхто не знає, скільки її потрібно", – поділилась співачка.



Джамала на зустрічі з першою леді / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Зауважимо, на зустрічі Еміне Ердоган просила українських дітей-сиріт прийняти її як маму чи бабусю: "У мене також є діти та онуки – такі, як ви. Будь ласка, і ви також сприймайте мене як вашу маму, бабусю. Ви заслуговуєте на краще в усьому. Я завжди підтримуватиму вас і буду поруч із вами, щоб ви були щасливими й ваші мрії здійснювалися. Бажаю, щоб на ваших гарних обличчях завжди була усмішка".

Нагадаємо, згідно з Forbes, Джамала стала однією з лідерок збору коштів на підтримку українців та Збройних Сил України. Вона побувала у багатьох державах, де вже зібрала близько 90 мільйонів доларів.