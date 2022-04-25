Украинская певица Джамала встретилась с первой леди Турции на религиозном ужине, организованном Эмином Эрдоганом. Там она имела возможность рассказать супруге президента о преступлениях России.

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Джамала о встрече с Эмином Эрдоганом

Исполнительница призналась, что этот разговор мог быть некомфортным для первой леди, однако у нее не было выхода.

В этот момент, когда она ест, я должна ей рассказывать, что русские солдаты насилуют детей, потом их убивают, потом сжигают и хоронят их тела в подвалах. Я понимаю, что это, возможно, не слишком вежливо. Я понимаю, что это может и неуместно, но у меня нет другого выбора. Я использую каждый момент,

– сказала Джамала.

Звезда добавила, что Украине еще нужна помощь во всех сферах. Джамала надеется на поддержку от мировых лидеров.

"Два месяца политики решают и никак не решат, как бы так разрулить этот вопрос, чтобы никого не задеть. Так не получится. Поддержки недостаточно, это я вам точно скажу. Что больше, никто не знает, сколько ее нужно", – поделилась певица.



Джамала на встрече с первой леди / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Заметим , на встрече Эмине Эрдоган просила украинских детей-сирот принять ее как маму или бабушку: "У меня тоже есть дети и внуки – такие, как вы. Пожалуйста, и вы также воспринимайте меня как вашу маму, бабушку. Вы заслуживаете лучшего во всем. Я всегда буду поддерживать вас и буду рядом с вами, чтобы вы были счастливы и ваши мечты сбывались. Желаю, чтобы на ваших красивых лицах всегда была улыбка".