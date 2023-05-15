Поки у соцмережах обговорюють тріумф Лорін на Євробаченні-2023 і пишуть про куплену перемогу, Джамала, схоже, радіє виграшу Швеції. Зі співачкою вона познайомилася 2016 року, коли сама представляла Україну у Стокгольмі. Відтоді вони дружать і підтримують одна одну.

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Що Джамала сказала Лорін перед виступом у фіналі Євробачення-2023

Перед виходом Лорін на сцену Джамала сказала їй, що вона дивовижна й повинна це знати. "Ти повинна зробити це як королева", – прозвучало від артистки. Та неочікувано відповіла: "Я зроблю це для тебе, люба".

2016-го, коли я зустріла тебе перед виступом, ти дуже мене надихнула. Я від щирого серця хотіла, щоб всі твої хвилювання відійшли на другий план. Виступ наживо – це магія, яку ніхто не може запланувати на 100%,

– підписала Джамала.

У коментарях одні пишуть, що так Джамала благословила Лорін на перемогу, а інші наголошують, що це дві найдостойніші переможниці Євробачення:

"Круто, такий момент, це прям вогонь. Роби добро, і воно тоді повернеться";

"Ось так, Джамала її благословила, і вона виграла Євробачення. Україна – країна талановитих людей";

"Дві легенди Євробачення";

"Дві мої улюблені переможниці";

"Мені подобається бачити, як королева підтримує іншу королеву";

"Той момент, коли зустрічаються дві найкращі переможниці Євробачення всіх часів".

До речі, на пресконференції після перемоги Лорін з теплотою згадала про Україну. Їй ніби "боляче дивитися на те, що зараз відбувається", бо вона виступала у нас і любить українців.