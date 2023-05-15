Пока в соцсетях обсуждают триумф Лорин на Евровидении-2023 и пишут о купленной победе, Джамала, похоже, радуется выигрышу Швеции. С певицей она познакомилась в 2016 году, когда сама представляла Украину в Стокгольме. С тех пор они дружат и поддерживают друг друга.
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Что Джамала сказала Лорин перед выступлением в финале Евровидения-2023
Перед выходом Лорин на сцену Джамала сказала ей, что она удивительна и должна это знать. "Ты должна сделать это как королева", – прозвучало от артистки. Но неожиданно ответила: "Я сделаю это для тебя, дорогая".
В 2016, когда я встретила тебя перед выступлением, ты очень меня вдохновила. Я от всей души хотела, чтобы все твои волнения отошли на второй план. Выступление вживую – это магия, которую никто не может запланировать на 100%,
– подписала Джамала.
В комментариях одни пишут, что так Джамала благословила Лорин на победу, а другие подчеркивают, что это две достойнейшие победительницы Евровидения:
- "Круто, такой момент, это прямой огонь. Делай добро, и оно тогда вернется";
- "Вот так, Джамала ее благословила, и она выиграла Евровидение. Украина – страна талантливых людей";
- "Две легенды Евровидения";
- "Две мои любимые победительницы";
- "Мне нравится видеть, как королева поддерживает другую королеву";
- "Тот момент, когда встречаются две лучшие победительницы Евровидения всех времен".
Кстати, на пресс-конференции после победы Лорин с теплотой вспомнила об Украине. Ей будто "больно смотреть на то, что сейчас происходит", потому что она выступала у нас и любит украинцев.