Пока в соцсетях обсуждают триумф Лорин на Евровидении-2023 и пишут о купленной победе, Джамала, похоже, радуется выигрышу Швеции. С певицей она познакомилась в 2016 году, когда сама представляла Украину в Стокгольме. С тех пор они дружат и поддерживают друг друга.

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Что Джамала сказала Лорин перед выступлением в финале Евровидения-2023

Перед выходом Лорин на сцену Джамала сказала ей, что она удивительна и должна это знать. "Ты должна сделать это как королева", – прозвучало от артистки. Но неожиданно ответила: "Я сделаю это для тебя, дорогая".

В 2016, когда я встретила тебя перед выступлением, ты очень меня вдохновила. Я от всей души хотела, чтобы все твои волнения отошли на второй план. Выступление вживую – это магия, которую никто не может запланировать на 100%,

– подписала Джамала.

В комментариях одни пишут, что так Джамала благословила Лорин на победу, а другие подчеркивают, что это две достойнейшие победительницы Евровидения:

"Круто, такой момент, это прямой огонь. Делай добро, и оно тогда вернется";

"Вот так, Джамала ее благословила, и она выиграла Евровидение. Украина – страна талантливых людей";

"Две легенды Евровидения";

"Две мои любимые победительницы";

"Мне нравится видеть, как королева поддерживает другую королеву";

"Тот момент, когда встречаются две лучшие победительницы Евровидения всех времен".

Кстати, на пресс-конференции после победы Лорин с теплотой вспомнила об Украине. Ей будто "больно смотреть на то, что сейчас происходит", потому что она выступала у нас и любит украинцев.