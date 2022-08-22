Джамала зізналася, як чоловік-татарин відреагував на її участь у польських "Танцях"

Співачка Джамала стала першою українкою на "Танцях з зірками" в Польщі. Якщо до її участі в українській версії проєкту чоловік Бекір ставився скептично, то тепер радий, що дружину помітили. Причину читайте далі.

Днями Джамала вперше за пів року війни приїхала в Україну й у студії ранкового шоу розповіла про свою майбутню участь у польських "Танцях з зірками". Як з'ясувалося, її команда майже три місяці узгоджувала з організаторами всі моменти – від одягу до настрою, з яким та виходитиме на паркет. Участь у переговорах брав і чоловік співачки Бекір.

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Як чоловік Джамали відреагував на її участь у польських "Танцях"

Бекір Сулейманов – менеджер і частина команди Джамали. Тож як її чоловік на запрошення поляків він відреагував дуже обережно, а як менеджер – підтримав.

Він сприймав це зовсім інакше, ніж українські "Танці". У нього немає підстав для ревнощів, тому що він знає, що я його дуже люблю. Я пишаюся всіма нашими чоловіками, тому що вони і є наше натхнення,

– підкреслила Джамала.

До теми Концертів уже недостатньо, – Джамала пояснила, чому погодилася на "Танці з зірками" в Польщі

Вона вкотре нагадала, що на польських "Танцях з зірками" з'явиться для того, аби зібрати гроші на лікування та реабілітацію постраждалих українців.

"Коли я брала участь у "Танцях з зірками" в Україні, то в мене була мотивація – змінитися, навчитися танцювати. Тут у мене зовсім інша мотивація, і вона дуже потужна – чи довше я танцюю, тим довше ми збираємо гроші", – висловилася Джа.