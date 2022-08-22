На днях Джамала впервые за полгода войны приехала в Украину и в студии утреннего шоу рассказала о своем будущем участии в польских "Танцах со звездами". Как выяснилось, ее команда почти три месяца согласовывала с организаторами все моменты – от одежды до настроения, с которым она будет выходить на паркет. Участие в переговорах принимал и муж певицы Бекир.

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Как муж Джамалы отреагировал на ее участие в польских "Танцах"

Бекир Сулейманов – менеджер и часть команды Джамалы. Поэтому как ее муж на приглашение поляков он отреагировал очень осторожно, а как менеджер – поддержал.

Он воспринимал это совсем иначе, чем украинские "Танцы". У него нет оснований для ревности, потому что он знает, что я его очень люблю. Я горжусь всеми нашими мужчинами, потому что они и есть наше вдохновение,

– подчеркнула Джамала.

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Она еще раз напомнила, что на польских "Танцах со звездами" появится для того, чтобы собрать деньги на лечение и реабилитацию пострадавших украинцев.

"Когда я принимала участие в "Танцах со звездами" в Украине, то у меня была мотивация измениться, научиться танцевать. Здесь у меня совсем другая мотивация, и она очень мощная – чем дольше я танцую, тем дольше мы собираем деньги", – выразилась Джа.

Напомним, партнером Джамалы на "Танцах со звездами" в Польше стал шестикратный чемпион по бальным танцам, полуфиналист World of Dance Polska Яцек Йешке. Он, кстати, уже побеждал в проекте.