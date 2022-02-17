"Двічі в одну річку не ввійдеш": чи хоче Wellboy поїхати на Євробачення замість Alina Pash

Антон Вельбой є одним з тих артистів, хто міг би замінити Alina Pash на Євробаченні-2022. Однак артист заявив, що не хоче ворушити минуле.

Переможниця Національного відбору Євробачення-2022 Alina Pash дискваліфікована. Wellboy висловився, чи готовий замінити співачку в Італії.

Цікаво Ексклюзивне інтерв'ю з Кондратюком: про Нацвідбір, Alina Pash та нового представника від України

Чи замінить Wellboy Alina Pash

Wellboy зізнався, що навіть не знав про те, що Alina Pash відмовилась представляти Україну на Євробаченні. Адже він тепер не планує мати справу з музичним конкурсом.

Я в шоці, що Аліна Паш не поїде на Євробачення-2022. Я не слідкую далі за розвитком подій. Для мене все пройшло і я залишаю все позаду. Я готую нові релізи, альбом, матеріал. Навіщо ворушити минуле?

– заявив артист.

На думку Wellboy, йому "взагалі не дуже цікаві всі скандали, пов'язані з Євробаченням.

"Усі взагалі достойні їхати на "Євробачення". Щодо того, чи буду я брати участь у наступному році у Нацвідборі, скажу, що: двічі в одну річку не увійдеш", – поділився музикант.

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Wellboy – Nozzy Bossy

Дискваліфікація Alina Pash