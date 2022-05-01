"Дві суперзірки": Антон Птушкін поділився фото з песиком Патроном з ДСНС

Український блогер Антон Птушкін відвідав Чернігівщину. Там він зустрівся з псом-сапером Патроном й зробив спільне фото.

Дворічний джек-рассел Патрон за кілька місяців став справжнім героєм України. Днями з ним зустрівся тревел-блогер Антон Птушкін.

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Антон Птушкін показав фото з Патроном

Днями Антон Птушкін відправився на Чернігівщину для зйомок. Там і працює пес-сапер Патрон, вишуковуючи міни та гранати, що не розірвались. З нагоди зустрічі дві зірки інтернету зробили спільне фото.

Сьогодні я зустрівся з Антоном Птушкіним – українським радіо- та телеведучим, діджеєм та відеоблогером. Заслуженим журналістом України та просто позитивною і доброю людиною,

– "поділився" Патрон на особистій сторінці.



Антон Птушкін і Патрон / Фото з інстаграму Патрона

, з Патроном фотографувався й інший український мандрівник – Дмитро Комаров . "Де б ще зустрілись наші піротехніки, пес ДСНС Патрон і мандрівник Дмитро Комаров? У мирному житті – з високою ймовірністю, що одночасно ніде. А от під час війни майже усі дороги ведуть до зруйнованих і замінованих населених пунктів. У такий важкий для нашої країни час за роботу беруться усі. Навіть зірки, навіть хвостаті рятівники", – повідомляли в ДСНС.

Знімок у себе на сторінці прокоментувала Надя Дорофєєва: "Дві суперзірки".



Надя Дорофєєва про Птушкіна і Патрона / Фото з інстаграм-сторіз

Фото коментують й інші українці, жартома заздрячи Антону Птушкіну: