"Дві суперзірки": Антон Птушкін поділився фото з песиком Патроном з ДСНС
Джерело:інстаграм Патрона
Український блогер Антон Птушкін відвідав Чернігівщину. Там він зустрівся з псом-сапером Патроном й зробив спільне фото.
Дворічний джек-рассел Патрон за кілька місяців став справжнім героєм України. Днями з ним зустрівся тревел-блогер Антон Птушкін.
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Антон Птушкін показав фото з Патроном
Днями Антон Птушкін відправився на Чернігівщину для зйомок. Там і працює пес-сапер Патрон, вишуковуючи міни та гранати, що не розірвались. З нагоди зустрічі дві зірки інтернету зробили спільне фото.
Сьогодні я зустрівся з Антоном Птушкіним – українським радіо- та телеведучим, діджеєм та відеоблогером. Заслуженим журналістом України та просто позитивною і доброю людиною,
– "поділився" Патрон на особистій сторінці.
Антон Птушкін і Патрон / Фото з інстаграму Патрона
Знімок у себе на сторінці прокоментувала Надя Дорофєєва: "Дві суперзірки".
Надя Дорофєєва про Птушкіна і Патрона / Фото з інстаграм-сторіз
Фото коментують й інші українці, жартома заздрячи Антону Птушкіну:
- "Пощастило Птушкіну";
- "Який же ти милий";
- "Це прекрасно";
- "Бережіть себе, обоє";
- "Той випадок, коли зіркою хочеться назвати Патрона";
- "Патрон – красотун";
- "Патрон просто селебріті";
- "Невже можна витримати стільки милоти на 1 квадратний метр?".