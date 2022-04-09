Український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров продовжує відвідувати міста України, що постраждали внаслідок російської агресії. Днями він побував на Чернігівщині.

Читайте також Багато замінували, – Комаров розповів українцям, як правильно повертатись додому

Дмитро Комаров зустрівся з Патроном

На Чернігівщині мандрівник зустрівся з песиком Патроном, що допомагає працівникам ДСНС. Патрон допомагає піротехнікам знаходити та очищувати українські землі від російських вибухових "сюрпризів".

Де б ще зустрілись наші піротехніки, пес ДСНС Патрон і мандрівник Дмитро Комаров? У мирному житті – з високою ймовірністю, що одночасно ніде. А от під час війни майже усі дороги ведуть до зруйнованих і замінованих населених пунктів. У такий важкий для нашої країни час за роботу беруться усі. Навіть зірки, навіть хвостаті рятівники,

– повідомили в ДСНС.

Дмитро Комаров зустрівся з песиком Патроном:

Дмитро Комаров теж поділився враженнями від легендарної зустрічі: "Познайомився із зіркою. Патрон. Легендарний пес, який працює в ДСНС у Чернігові та допомагає у розмінуванні. Для мене ця зустріч ще чимось особлива. Розповім пізніше, коли можна буде".

Зауважимо, Дмитро Комаров побував в одному з сіл на Чернігівщині. Він показав величезні ями, які утворились внаслідок постійного скидання бомб. Мандрівник додав, що авіаудари не припинялися ні вдень, ні вночі.