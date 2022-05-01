Двухлетний джек-рассел Патрон через несколько месяцев стал настоящим героем Украины. На днях с ним встретился тревел-блогер Антон Птушкин.
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Антон Птушкин показал фото с Патроном
На днях Антон Птушкин отправился на Черниговщину для съемок. Там и работает пес-сапер Патрон, выискивая неразорвавшиеся мины и гранаты. По случаю встречи две звезды Интернета сделали общее фото.
Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным – украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто положительным и добрым человеком,
– "поделился" Патрон на личной странице.
Антон Птушкин и Патрон / Фото с инстаграма Патрона
Снимок у себя на странице прокомментировала Надя Дорофеева: "Две суперзвезды".
Надя Дорофеева о Птушкине и Патроне / Фото с инстаграм-сториз
Фото комментируют и другие украинцы, в шутку завидуя Антону Птушкину:
- "Повезло Птушкину";
- "Какой же ты милый";
- "Это прекрасно";
- "Берегите себя, оба";
- "Тот случай, когда звездой хочется назвать Патрона";
- "Патрон – красотун";
- "Патрон просто селебрит";
- "Неужели можно выдержать столько благодати на 1 квадратный метр?"