Двухлетний джек-рассел Патрон через несколько месяцев стал настоящим героем Украины. На днях с ним встретился тревел-блогер Антон Птушкин.

К слову С Кароль, Осадчей, Остапчуком: Андрей Ермак провел беседу с украинским шоу-бизом

Антон Птушкин показал фото с Патроном

На днях Антон Птушкин отправился на Черниговщину для съемок. Там и работает пес-сапер Патрон, выискивая неразорвавшиеся мины и гранаты. По случаю встречи две звезды Интернета сделали общее фото.

Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным – украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто положительным и добрым человеком,
– "поделился" Патрон на личной странице.


Антон Птушкин и Патрон / Фото с инстаграма Патрона

Снимок у себя на странице прокомментировала Надя Дорофеева: "Две суперзвезды".


Надя Дорофеева о Птушкине и Патроне / Фото с инстаграм-сториз

Фото комментируют и другие украинцы, в шутку завидуя Антону Птушкину:

  • "Повезло Птушкину";
  • "Какой же ты милый";
  • "Это прекрасно";
  • "Берегите себя, оба";
  • "Тот случай, когда звездой хочется назвать Патрона";
  • "Патрон – красотун";
  • "Патрон просто селебрит";
  • "Неужели можно выдержать столько благодати на 1 квадратный метр?"