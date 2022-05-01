Дворічний джек-рассел Патрон за кілька місяців став справжнім героєм України. Днями з ним зустрівся тревел-блогер Антон Птушкін.

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Антон Птушкін показав фото з Патроном

Днями Антон Птушкін відправився на Чернігівщину для зйомок. Там і працює пес-сапер Патрон, вишуковуючи міни та гранати, що не розірвались. З нагоди зустрічі дві зірки інтернету зробили спільне фото.

Сьогодні я зустрівся з Антоном Птушкіним – українським радіо- та телеведучим, діджеєм та відеоблогером. Заслуженим журналістом України та просто позитивною і доброю людиною,
– "поділився" Патрон на особистій сторінці.


Антон Птушкін і Патрон / Фото з інстаграму Патрона

Знімок у себе на сторінці прокоментувала Надя Дорофєєва: "Дві суперзірки".


Надя Дорофєєва про Птушкіна і Патрона / Фото з інстаграм-сторіз

Фото коментують й інші українці, жартома заздрячи Антону Птушкіну:

  • "Пощастило Птушкіну";
  • "Який же ти милий";
  • "Це прекрасно";
  • "Бережіть себе, обоє";
  • "Той випадок, коли зіркою хочеться назвати Патрона";
  • "Патрон – красотун";
  • "Патрон просто селебріті";
  • "Невже можна витримати стільки милоти на 1 квадратний метр?".