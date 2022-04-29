Андрій Єрмак поспілкувався з Тіною Кароль, Катею Осадчою, Аланом Бадоєвим, лідером гурту Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні-2022, та іншими. Про що саме він говорив, невідомо.

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Дякую пану Єрмаку та Офісу Президента за таку зустріч. Культурний фронт об'єднаний, як ніколи,

– поділився Володимир Остапчук.

"Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками культурної індустрії. Це було дуже вчасно та доречно. Курс на перемогу! Все буде Україна", – додала Тіна Кароль в інстаграм-сторіс.

Зустріч українського шоу-бізу з Андрієм Єрмаком / Фото з інстаграму Остапчука

Зустріч українського шоу-бізу з Андрієм Єрмаком / Фото з інстаграму Кароль