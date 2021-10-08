Володимир Дантес, який нещодавно розпочав сольну кар'єру, розповів, що у дитинстві рідко спілкувався з батьком. Він багато часу проводив на роботі й мало уваги приділяв синові.

До теми У мережі показали рідкісні фото дорослих синів Брітні Спірс

Володимир Дантес про смерть батька

Український виконавець зізнався, що батько помер тоді, коли зірковому синові було 22 роки.

Інсульт стався в 50 років і все. Дуже швидко. Він був спортсмен, качок. Він приїхав на обід, їв. На якомусь каналі був святковий концерт і там я співав, стояв на сцені й співав "Дівчинку Олю". І тато їв і впав,

– зізнався Володимир Дантес.

Співак зізнався, що дуже важко переживав цю втрату. Він намагався заглушити біль роботою та гастролями.

"Найстрашніше – це видаляти номер телефону. Ось це... до похорону можна ставитися по-різному, до відходу, до пам'яті надалі. Але ось видалити номер телефону – це найскладніше. Ось тут тебе розриває. Ти видаляєш людину з життя", – поділився Дантес.

Володимир додав, що йому дуже сильно бракує батька. Однак після його смерті пройшло вже 10 років, тож артист згадує тата з усмішкою.



Батько Дантеса / Фото з інстаграму Дантеса

Натомість Дантес зблизився з мамою. Його ненька живе неподалік від будинку сина та Наді Дорофєєвої. Вона все частіше ходить до зіркової пари в гості.

Додамо, що рік тому Володимир Дантес ділився щемливою історією про свого батька. "В моменти розкутості – це був найвеселіший у світі батько. Я знав, що в юності він був бунтарем, обожнював рок-н-рол і ходив в кльошах. Тому в найближчих компаніях всі животи надривали від його жартів, він танцював і не соромився нікого, грав у футбол проти корови (це реальна історія) і програвав", – розповідав співак.