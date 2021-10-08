Знаменита американська співачка Брітні Спірс виховує двох синів – 16-річного Шона Престона і 15-річного Джейдена Джеймса. Однак вона не має можливості бачитися з ними дуже часто.

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Нові фото синів Брітні Спірс

Нещодавно в мережі з'явилися рідкісні фото підлітків. Світлини опублікував друг їхнього батька, Кевіна Федерлайна. Схоже, чоловіки влаштували невелику вечірку разом з Шоном та Джейденом.

Хлопці виглядають на диво дорослими. Востаннє співачка показувала синів, коли їм було по 15 і 14 років – у березні минулого року.

Також зірка заявляла, що підлітки відмовляються з'являтися в інстаграмі зіркової матусі. Тому вона викладає фото тільки тоді, коли вони погоджуються на публікацію.



Сини Брітні Спірс з другом батька / Фото з інстаграму Едді Моралеса



Сини Брітні Спірс з другом батька / Фото з інстаграму Едді Моралеса

Зазначимо, Брітні Спірс останній раз бачилась з синами на їхніх днях народженнях. Хлопці народилися 14 і 12 вересня, з різницею в один рік. Артистка влаштувала для них вечірку з тістечками та морозивом.

Брітні Спірс додала, що Шон і Джейден зареєстровані в інстаграмі, але вони бережуть свою приватність. Також зірка поділилась, що сини знайшли захоплення – танці.